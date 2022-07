Uomini e Donne, Rossa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? L’indiscrezione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che non sia questo un periodo felice per una delle coppie più amate di Uomini e Donne. La coppia, dunque, starebbe vivendo un momento di crisi profonda i cui motivi non sono ancora noti. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Solo un mese fa Rosa Perrotta aveva condiviso sulla sua pagina Instagram il momento della scelta del suo Pietro fatta all’interno del programma. Oggi, invece, sono sempre più insistenti le voci secondo cui l’amata coppia di Uomini e Donne starebbe vivendo un periodo di crisi. Questo è quanto dichiarato dalla pagina Instagram ‘Investigore_socialufficial_’:

É crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni utenti ultimamente avevano notato atteggiamenti strani così ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato alcun tradimento. Tornate a farci sognare. Una delle coppie vere rimaste.

Uomini e Donne, la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Un mese fa Rosa Perrotta ha condiviso sulla sua pagina social uno scatto che la ritraeva insieme al suo compagno. Ad accompagnare l’immagine in questione una bellissima didascalia. Queste sono state le parole dell’ex tronista:

Nessuno mi raccontò allora che sarebbe stato anche tanto difficile. Che alle volte mi sarebbe venuta voglia di mollare, che avrei dovuto sempre mettercela tutta, che avrei anche pianto tanto. Le favole non esistono, però esiste la voglia di fare cose belle, preziose ,pure. E non deve essere semplice, non lo è mai, deve solo valerne la pena. Noi continuiamo a provarci. E il meglio deve ancora venire.

Non è la prima volta che l’amata coppia di Uomini e Donne si trova a vivere un periodo di crisi. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità a riguardo. Nel frattempo ci auguriamo che questa vicenda abbia un felice epilogo.