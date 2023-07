Uomini e Donne, la decisione su Tina Cipollari spiazza: cosa sta succedendo

Tina Cipollari è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e chiacchierati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune rivelazioni fatte sul suo conto riguardo il ruolo di opinionista nel programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa è successo.

Tina Cipollari ridimensionata a Uomini e Donne? In queste ultime ore il settimanale ‘Nuovo’ ha lanciato un’indiscrezione sull’opinionista del programma di Maria De Filippi che sta facendo il giro del web. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, pare che Tina sia finita nel mirino di Pier Silvio Berlusconi.

Sappiamo già la linea anti trash adottata dall’amministratore delegato Mediaset. In più di un’occasione, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo desiderio di ridimensionare il trash su Canale 5 evitando anche volgarità in tutti quei programmi che vanno in onda in daytime e in prima serata.

Queste sono state le parole dell’amministratore delegato Mediaset a riguardo:

Ci sono limiti che non vanno superati, che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari finita nel mirino di Pier Silvio Berlusconi? L’indiscrezione

Come già anticipato, in queste ultime ore il settimanale ‘Nuovo’ ha reso pubblica una notizia su Tina Cipollari che sta facendo il giro del web. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, pare che all’amministratore delegato Mediaset non siano piaciuti alcuni teatrini portati avanti dall’opinionista di Uomini e Donne in quest’ultima stagione.

Nonostante le voci in circolazione, qualche giorno fa Tina Cipollari ha confermato la sua presenza nel programma nella prossima stagione, smentendo tutte quelle voci che la vedevano fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.