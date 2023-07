Aida Nizar fa un appello a Pier Silvio Berlusconi: le sue parole non sono passate inosservate

Nel corso delle ultime ore il nome di Aida Nizar è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Qualche giorno fa l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a far parlare di sé per un appello fatto sulla sua pagina Instagram e rivolto a Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La scorsa settimana Aida Nizar si è resa protagonista di un appello social fatto sulla sua pagina Instagram e rivolto all’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi al quale ha fatto una particolare richiesta: essere ripresa a Mediaset.

Queste sono state le parole che Aida Nizar ha rivolto a Pier Silvio Berlusconi:

Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi! Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me. Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico.

E, continuando, l’ex gieffina ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Quindi penso che devi veramente ascoltare questa dona spumeggiante e solare che ha fatto adorare la vita di tutti! Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. E quando verrai a trovarmi sarò pronta per Mediaset Italia. Perché io ti voglio un mondo di bene e l’Italia ha bisogno di me. Anche la Meloni mi adora. Cara meloni, prometto di non buttarmi più nella fontana di Trevi. Oppure se vuoi lo faremo insieme.