Uomini e Donne, la segnalazione su Andrea Foriglio spiazza: cosa avrebbe fatto l’ex corteggiatore

Andrea Foriglio si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo per via della sua partecipazione a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex corteggiatore di Nicole Santinelli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In queste ultime ore Deianira Marzano ha ricevuto sulla sua pagina Instagram una segnalazione su un ex protagonista di Uomini e Donne che sta facendo il giro del web. Stando a quanto rivelato da una fonte anonima, pare che Andrea Foriglio durante la giornata di Ferragosto avrebbe corteggiato un’ex dama di Uomini e Donne che però non è Roberta Di Padua.

Stando a quanto rivelato dalla fonte anonima si tratterebbe di Pamela Barretta. Queste sono state le parole della segnalazione:

Deia oggi a Lido Belvedere a Porto Cesareo c’era Andrea, la non scelta.

E, continuando, la fonte anonima ha rivelato che:

Ci ha provato spudoratamente tutto il tempo con Pamela Barretta e lei si scansava. Domanda al tuo amico Amedeo Venza, c’era anche lui. Non ho potuto fare foto perché ero sulla sdraio a fianco a loro.

Ma non è finita qui. Pare che durante la giornata di Ferragosto Andrea Foriglio e Nicole Santinelli si siano ritrovati nello stesso locale e tutti non hanno potuto fare a meno di notare la loro presenza.

Al momento si tratta di un’indiscrezione dal momento che la notizia non è stata ancora confermata o smentita dal diretto interessato. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Foriglio romperà il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.