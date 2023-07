Uomini e Donne, Roberta Di Padua tuona contro Nicole Santinelli: il motivo

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne hanno appurato che tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli non scorre buon sangue. Durante l’ultima stagione del programma di Maria De Filippi la dama e l’ex tronista si sono rese protagoniste di accese liti che non sono di certo passate inosservate.

In questi giorni Roberta Di Padua è tornata a far parlare di sé e il suo nome è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. La dama di Uomini e Donne si è infatti resa protagonista di alcune Instagram Stories in cui molti hanno visto delle frecciatine rivolte proprio a Nicole Santinelli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Roberta Di Padua ha scelto la sua pagina Instagram per commentare quanto Nicole Santinelli ha rivelato sulla fine della storia con Carlo Mancini. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si era espressa nei confronti dell’ex corteggiatore con queste parole:

Ho scoperto delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo 20 minuti, l’ho visto sui social di piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona. pensavo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi.

Le parole che Nicole Santinelli ha rilasciato al settimanale ‘Mio’ sono state commentate da Roberta Di Padua che, tramite alcune Instagram Stories, si è espressa riguardo la fine della storia tra l’ex tronista e Carlo Mancini con queste parole: