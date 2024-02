Uomini e Donne, l’annuncio di Roberta Di Padua dopo l’uscita dal programma con Alessandro Vicinanza: cosa sta succedendo

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. I nomi dei due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali gossip dopo aver preso la decisione di uscire insieme dal programma per frequentarsi al di fuori delle telecamere. Ma come sta andando la frequentazione tra i due? Scopriamolo insieme.

Nel corso delle ultime ore Roberta Di Padua sta facendo molto parlare di sé per via di un post condiviso sulla sua pagina Instagram che non è di certo passato inosservato. Stando alle sue parole, la frequentazione con Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. A rivelare il dettaglio è la stessa Roberta sui suoi social. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono immersa dal vostro amore così grande che forse non merito. Vi sto leggendo e siete tanti, sono felice di esservi arrivata. I miei occhi non sanno mentire. Lottate se ci credete, ascoltatevi. Le risposte sono dentro di noi.

E, continuando con il suo discorso, l’ex dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

In quel filo c’ho sempre creduto.

Uomini e Donne, l’uscita di Roberta Di Padua e di Alessandro Vicinanza dal programma

Roberta e Alessandro hanno deciso di uscire insieme dal programma per frequentarsi al di fuori lontano dalle telecamere. Dopo numerose incomprensioni, l’ormai ex dama ha deciso di prendere coraggio e di rischiare, uscendo quindi dal programma con Alessandro.

Dunque sembra procedere a gonfie vele la frequentazione tra Roberta e Alessandro così come dimostrano gli scatti che i due condividono sulle loro pagine social. I due ex protagonisti del programma condotto e prodotto da Maria De Filippi si preparano a trascorrere il loro primo San Valentino più complici e sereni che mai.