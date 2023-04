Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha scelto: ecco chi

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo quanto successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni pare che Lavinia Mauro, dopo sette mesi di trono, ha fatto la sua scelta ed ha deciso di uscire dal programma con Alessio Corvino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lavinia Mauro ha scelto. Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne la tronista ha deciso di uscire dal programma con Alessio Corvino. Secondo le anticipazioni Lavinia e Alessio ‘il biondo’ sono usciti insieme dal programma, dal momento che il corteggiatore ha risposto sì alla scelta della tronista.

Il trono di Lavinia Mauro negli studi di Uomini e Donne è durato circa sette mesi. Queste sono state le parole con cui l’ormai ex tronista si è presentata ai suoi corteggiatori all’inizio del programma:

E, continuando, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha poi aggiunto:

Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere, piuttosto mi lacero dentro. Se mi lego dò tutto. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente, tenace e non deve farmi annoiare. Mi piacciono i ragazzi sportivi e aspetto il primo passo: l’uomo deve essere uomo. Prometto di essere me stessa e ci metterò il cuore.