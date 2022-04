L’ex cavaliere del Trono Over Diego Ceccucci ha rivelato cosa gli chiedeva di fare la redazione quando era presente in puntata

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Diego Ceccucci durante una lunga intervista ha deciso di svelare alcune importanti eventi accaduti dietro le quinte del programma. Quest’ultimo per diversi mesi ha fatto parte del parterre maschile del Trono Over fino a quando on ha deciso di abbandonare lo studio al fianco di Marika Geraci.

Entrambi i volti del talk show firmato Maria De Filippi nel corso dei giorni hanno voluto svelare la verità in merito a cosa accade lontano dalle telecamere. L’ex cavaliere si è unito a tanti altri volti noti che in più di un’occasione hanno rilevato come la redazione gli spiegasse cosa dire e cosa fare.

Diego Ceccucci intervistato da Fralof per il portale PiùDonna ha raccontato come sta procedendo la sua storia d’amore con Marika e cosa la redazione gli diceva di dire prima di entrare al centro dello studio. Rivelazioni che ancora una volta hanno lasciato molto sorpresi i telespettatori che da anni seguono appassionatamente le dinamiche di Uomini e Donne.

Uomini e Donne ex cavaliere rivela: “Ecco cosa mi chiedeva di fare la redazione”

Diego prima di parlare della redazione di Uomini e Donne, ha voluto specificare come procede la sua storia d’amore con Marika Geraci. Quest’ultima in un primo momento era scesa per conoscere e corteggiare Armando per poi chiudere la conoscenza a seguito di diverse discussioni.

Ormai da diversi mesi Marika e Diego stanno proseguendo la loro conoscenza fuori ed è proprio l’ex cavaliere ad affermare: “La storia con Marika procede a gonfie vele tanto che sono andato a Palermo e ho conosciuto la famiglia di Marika. Era da tanto che non provavo emozioni così forti e abbiamo in progetto di andare a vivere insieme”.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne durante l’intervista ha anche voluto togliersi un piccolo sassolino dalla scarpa in merito alla redazione. Quest’ultimo ha un vero e proprio rammarico nei confronti delle persone che lavorano dietro le quinte del programma.

“Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata ancora oggi non capiamo il perché di tanti atteggiamenti. Credo che sia io che Marika meritavamo il finale che in molti hanno avuto” spiega Diego. Secondo il suo punto di vista e anche quello dell’ex dama, entrambi sarebbero stati messi da parte per puntare a volti che nelle ultime settimane stanno creando scompiscio e dinamiche inaspettate.