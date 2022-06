Uomini e Donne, l’ex cavaliere Marco Alabiso in una recente intervista ha rivelato alcuni aspetti del carattere di Riccardo che in pochi conoscevano. Il neo volto del programma era arrivato al centro dello studio per conoscere e intraprendere una conoscenza con Ida che purtroppo, non è mai decollata.

A intralciare il loro percorso infatti, è stato lo stesso Riccardo Guarnieri dimostratosi ancora una volta interessato alla ex compagna. Marco una volta essersi messo da parte ha rivelato alcuni dettagli inaspettati che vedono protagonista lo stesso Riccardo e la dama del parterre femminile.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne dopo aver terminato la conoscenza con Ida, si è lasciato andare ad una lunga intervista per il portale PiùDonna. Il giornalista Fralof infatti, ha così posto alcune domande in merito a Riccardo e al motivo per il quale, ha deciso di lasciare il dating show firmato Canale 5.

Uomini e Donne, l’ex cavaliere Marco: “Ecco cosa faceva Riccardo”

L’ex volto di Uomini e Donne ha così raccontato alcuni retroscena in merito a Riccardo e al suo interesse nei confronti di Ida Platano. In un primo momento però, Marco ha rivelato il motivo per il quale, ha deciso di abbandonare inaspettatamente il programma di Maria De Filippi.

“Non sono più a Uomini e Donne perché ero andato per Ida. Avendo lei scelto Riccardo, mio malgrado ho dovuto andarmene. Se qualcuno mi avesse chiesto di restare sarei rimasto volentieri. […] Sono sceso esclusivamente per Ida perché vedendola in televisione mi interessava, mi piaceva e mi incuriosiva”.

“È finita perché lei ama ancora Riccardo e quando lui ha cominciato a mettersi in mezzo alla nostra storia lei ha cominciato a cambiare anche carattere. Si è avverato quello che pensavo, cioè che lei avesse ancora intenzione di provarci con lui” spiega Marco.

Per quanto riguarda Riccardo, l’ex cavaliere ha affermato: “Esagera, vuole fare la star. Non ci siamo mai chiariti perché lui non affronta le persone faccia a faccia. Quando gli ho chiesto di venire fuori ai camerini per discutere non si è neanche presentato. Lui è bravo solo davanti le telecamere. La loro telecamera era una cosa scontata”.