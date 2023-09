Uomini e Donne, Lilli Pugliese e Simone Florian si sono lasciati: il motivo vi lascerà senza parole

Nel corso delle ultime ore un clamoroso gossip è piombato su due ex protagonisti di Uomini e Donne, Lilli Pugliese e Simone Florian. Stando a quanto emerso, pare che la storia d’amore tra i due sia giunta al capolinea e il motivo della fine della relazione è a dir poco particolare. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante Lilli Pugliese e Simone Florian non abbiano ancora rotto il silenzio, i rumors sulla fine della loro storia d’amore stanno diventando sempre più insistenti. A rendere pubblica la notizia della separazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è stata Deianira Marzano, la quale ha anche svelato il particolare motivo per cui la relazione tra Lilli e Simone sarebbe naufragata.

Queste sono state le parole dell’esperta di gossip a riguardo:

Lilli Pugliese ha lasciato Simone Florian cancellando tutte le foto che aveva con lui perché lui scriveva ad una ragazza che lo ha riferito alla fidanzata. Cioè a lei, e lei ha confermato che aveva scoperto che lui chiedeva foto dei piedi anche ad altre.

Nonostante la notizia sta diventando sempre più insistente, c’è da dire che al momento si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito dai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Lilli Pugliese e Simone Florian si esporranno in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Uomini e Donne, la storia d’amore tra Lilli Pugliese e Simone Florian

Lilli e Simone hanno entrambi partecipato a Uomini e Donne, anche se sono stati protagonisti di due percorsi diversi. I due hanno corteggiato rispettivamente Luca Salatino e Jessica Antonini e, qualche mese dopo la loro uscita dal programma, hanno iniziato a frequentarsi.

In queste ore sta circolando la notizia della fine della loro storia d’amore, ma i due hanno deciso di rimanere ancora in silenzio e non commentare quanto sta circolando sul loro conto in queste ore.