Uomini e Donne, Luca Salatino si è fidanzato? L’indiscrezione

Nuovo amore per Luca Salatino? Nel corso delle ultime ore sta circolando l’indiscrezione secondo cui l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la fine della storia con Soraia Ceruti, avrebbe trovato di nuovo l’amore. Il rumor è stato reso pubblico sul canale Telegram di Fabrizio Corona: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Luca Salatino è uno dei personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell‘ex tronista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia trovato di nuovo l’amore dopo la fine della relazione con Soraia Ceruti.

Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica da Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. Stando a quanto rivelato dall’ex re dei paparazzi, pare che qualcuno abbia pizzicato Luca Salatino presso i Fori Imperiali di Roma scambiarsi baci e carezze con una ragazza misteriosa di cui non si conosce ancora l’identità.

Al momento il diretto interessato non ha confermato né smentito le voci che stanno circolando in queste ore sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Luca Salatino romperà il silenzio e fornirà qualche chiarimento in merito al gossip che lo vede protagonista in questi giorni.

Nel frattempo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ripreso i rapporti anche con Matteo Ranieri. I due, infatti, si erano resi protagonisti di una lite che li aveva allontanati, anche se non hanno rivelato mai il motivo della discussione. Oggi però, come dimostrano anche gli scatti social condivisi dai due, tra Luca e Matteo è tornato il sereno e tutto procede per il meglio.