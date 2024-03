Uomini e Donne, Luca Daffrè torna fidanzato: lei è famosissima

Dopo essersi lasciato alle spalle il breve flirt estivo con Alessandra Somensi, per Luca Daffrè si schiudono nuovamente le porte dell’amore. Il periodo intenso, fatto di continui alti e bassi, negli studi di Uomini e Donne è un capitolo del passato, con il presente occupato da una persona speciale: Bianca Andrade Da Silva, meglio conosciuta con il nome d’arte di Boca Rosa.

Luca Daffrè: nasce una storia con la webstar brasiliana

Stando alle informazioni raccolte dal portale IsaeChia.it, la ragazza rappresenta una vera e propria celebrità nella terra natia. La bellissima ragazza di origini brasiliane vanta un enorme seguito sui social, con oltre 20 milioni di follower su Instagram, che la seguono in qualsiasi avventura professionale.

A dispetto dell’età, ha avuto modo di sperimentarsi in diversi campi professionali. Da digital creator a imprenditrice, da attrice a conduttrice TV, il curriculum è nutrito a sufficienza. In definitiva, la versatilità è un tratto distintivo e con la nuova fiamma potrebbe salire alla fama pure lungo lo Stivale. In fondo, non sembra mancare proprio di nulla, a cominciare dall’avvenenza e dalla voglia di mettersi continuamente in gioco.

Per quanto riguarda la sfera privata, una parte significativa della sua vita l’ha condivisa con Fred, all’anagrafe Bruno Carneiro Bunes, anch’egli star della rete, da cui ha avuto un figlio, Cris, nato nel luglio del 2021. Tuttavia, circa un anno più tardi, i due hanno deciso di dividere le strade.



L’incontro tra Luca Daffrè e Boca Rosa costituisce l’inizio di una storia dal grande potenziale, anche per le cronache rosa. Se siano fatti l’uno per l’altra ce lo dirà nel tempo, nel frattempo sui social divampa l’ironia sulla barriera linguistica. Come comunicheranno? Che Luca Daffrè conosca bene il portoghese, o la (presunta) dolce metà l’italiano? Ognuno ha delle teorie in merito, ma i dubbi potranno toglierli soltanto i diretti interessati.