Uomini e Donne, Luisa Monti rompe il silenzio sul tumore: “Hanno analizzato il nodulo che hanno trovato al controllo e…”

In questi giorni Luisa Monti ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ‘Uomini e Donne Magazine’. Al noto giornale l’ex dama del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rotto il silenzio sulla malattia che l’ha colpita e ha svelato come sta oggi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel 2021 Luisa Monti ha scoperto di avere un tumore al seno, motivo per cui è stato rimandato il matrimonio con Salvio Calabretta, conosciuto proprio nel programma di Canale 5. Nel 2022, l’ex dama è stata ricoverata d’urgenza per via di una sincope. Dopo quel drammatico episodio, l’ex dama tornò a casa.

Ma non è finita qui. Circa due mesi fa, Luisa Monti ha annunciato che, durante un controllo di routine, i medici le hanno scoperto un nodulo. Quell’episodio ha fatto sprofondare l’ex dama nell’angoscia e nella preoccupazione. Come già anticipato, in questi giorni Luisa ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’ dove ha aggiornato tutti i fedeli telespettatori del programma in merito alle sue condizioni di salute.

Dopo aver effettuato l’ago aspirato, l’ex dama di Uomini e Donne ha scoperto di aver un fibroadenoma. Stando alle sue parole, il nodulo si è formato nella parte del seno in cui aveva il tumore. L’ex dama ha rivelato come si è sentita prima di scoprire l’esito da parte dei medici:

Non sapevo neanche se rispondere, ero molto spaventata.

Ma non è finita qui. In seguito Luisa Monti ha svelato anche qual è stata la reazione del suo compagno. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Lui ha pianto, si è commosso.

Dopo di che Luisa Monti ha rivolto un pensiero al suo papà, scomparso nel mese di dicembre di tre anni fa. Queste sono state le sue parole a riguardo: