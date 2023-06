Uomini e Donne, lutto per Andrea Dal Corso: è morto suo nonno Franco

In queste ore Andrea Dal Corso, ex protagonista di Uomini e Donne, sta vivendo un vero e proprio lutto. Insieme alla fidanzata Teresa Langella, l’ex tentatore è stato costretto a dire addio per sempre a suo nonno Franco. Andrea e Teresa hanno deciso di rivolgere l’ultimo saluto all’uomo tramite le loro rispettive pagine Instagram: scopriamo insieme quali sono state le loro parole.

Queste sono senza ombra di dubbio ore di grande dolore per Andrea Dal Corso. Come già anticipato, poco fa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato la scomparsa del suo amato nonno Franco. Le parole scritte dell’ex protagonista di Temptation Island per l’ultimo saluto a suo nonno hanno commosso tutti.

Nel dettaglio, Andrea Dal Corso ha condiviso un’Instagram Story che immortala il panorama visto dal finestrino di un aereo ed ha accompagnato allo scatto in questione queste parole:

Ciao nonno Franco. Sono salito un attimo solo per vedere che la rotta per il Paradiso fosse confermata! Vedo che è tutto ok! Fai buon viaggio e fatti vivo ogni tanto.

Dopo Andrea Dal Corso, anche Teresa Langella ha deciso di scrivere un dolce pensiero per nonno Franco, al quale ha dedicato delle dolcissime parole: