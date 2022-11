Uomini e Donne, lutto per l’ex cavaliere Diego Tavani: “Grazie di tutto amore mio”

I telespettatori più fedeli di Uomini e Donne non possono fare a meno di ricordare Diego Tavani, l’ex cavaliere che lo scorso anno ha letteralmente rapito il cuore di Ida Platano. Nonostante abbia deciso di dire addio al programma da un po’ di tempo, nel corso delle ultime ore il nome di Diego è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme il perché.

Oggi Diego Tavani ha iniziato la sua nuova vita al fianco della compagna Aneta. La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne ed ha preso la decisione di abbandonare il programma per vivere la loro relazione al di fuori, lontano dai riflettori a cui sono stati esporti all’interno della trasmissione.

Nonostante la storia tra Diego e Aneta proceda a gonfie vele, in queste ultime ore un terribile lutto ha colpito l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Sulla sua pagina Instagram Diego Aneta ha rivolto l’ultimo saluto a Mia, l’amata cagnolina scomparsa qualche ora.

Qualche ora fa Diego Tavani ha dato l’annuncio della scomparsa dell’amata cagnolina Mia. Un terribile lutto quello che ha colpito l’ex cavaliere di Uomini e Donne, il quale ha condiviso sui social un video che immortala tutti i momenti più belli trascorsi in compagnia della quattro zampe.

Al filmato in questione, Diego ha accompagnato alcune parole che non hanno potuto fare a meno di commuovere i suoi followers:

Grazie amore mio. Con te hai portato via un pezzo di me. Vienimi incontro quando ti raggiungo . Per sempre io e te.