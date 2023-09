Uomini e Donne, Manuel Maura interessato a conoscere una dama: di chi si tratta

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 13 settembre si è a lungo parlato della storia d’amore di due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Durante l’ultimo falò di confronto i due hanno deciso di uscire separati dal programma e di prendere strade diverse.

In seguito alla puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 13 settembre, il nome di Manuel Maura è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di gossip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex protagonista di Temptation Island sia intenzionato a corteggiare una dama presente nel parterre femminile di Uomini e Donne.

Il rumor è stato reso pubblico dalla pagina Instagram di Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha infatti condiviso un messaggio sull’ex protagonista di Temptation Island che in queste ultime ore sta facendo il giro del web. Contattata da un utente Instagram, la pagina Instagram di Deianira Marzano ha reso pubblica la notizia secondo cui Manuel Maura sarebbe interessato a Roberta Di Padua:

Oggi abbiamo assistito nella puntata di Uomini e Donne al confronto tra Manuel e Francesca, subito dopo io e la mia migliore amica abbiamo telefonato ad una parente della mia amica, che è una signora del parterre delle Over, per commentare insieme e lei ci ha rivelato che durante la registrazione ai saluti finali dei due ospiti, Manuel si è avvicinato a Roberta per salutarla e proporsi di corteggiarla perché era molto interessato.

Infine, l’utente Instagram che ha scritto a Deianira ha concluso il suo discorso con queste parole:

Ovviamente mi sembrava importante raccontartelo, visto che Manuel in questo confronto voleva fare la parte di quello che ancora voleva riconquistare Francesca ed era lei che lo rifiutava, poverino…

Al momento si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.