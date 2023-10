Uomini e Donne, Manuela Carriero abbandona il trono: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Manuela Carriero è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di abbandonare il trono del programma di Maria De Filippi. A rendere nota l’anticipazione è stato il sito ‘LorenzoPugnaloni.it’: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne. Come già anticipato, a rendere pubblica la notizia è stato il sito ‘LorenzoPugnaloni.it’ che oltre a rendere noto lo scoop ha anche svelato il motivo per cui l’ex protagonista di Temptation Island ha maturato tale scelta.

Manuela sperava di trovare nel programma di Maria De Filippi qualcuno con cui poter iniziare una storia d’amore ma, a quanto pare, non è stato così. L’ormai ex tronista ha preso la decisione di abbandonare il trono perché, a detta sua, i corteggiatori Michele Longobardi e Carlo Marini non sono interessati davvero a lei. Inutile dire che la notizia sta facendo il giro del web ed suscitato grande stupore nei fedeli telespettatori del programma.

Queste sono state le parole con cui Manuela Carriero si è presentata all’inizio dell’avventura nel programma di Maria De Filippi:

Chi sono io? Mi chiamo Manuela, ho 34 anni e sono nata a Brindisi. Non so cantare ma canto, non so ballare ma ballo, ma so cucinare. La mia non è stata una vita facile. Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto.