Uomini e Donne, Marcello Messina e Jasna Amodei si sono lasciati: l’annuncio

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricordano senza ombra di dubbio la coppia formata da Marcello Messina e Jasna Amodei. Qualche mese fa la coppia, dopo un periodo di frequentazione all’interno degli studi del programma, ha preso la decisione di uscire per viversi al di fuori lontano dalle telecamere. Oggi, però, qualcosa sembra essere andato storto e l’ex cavaliere ha annunciato la fine della storia con l’ex dama. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Marcello Messina e Jasna Amodei non stanno più insieme. Ad annunciare la notizia è stato l’ex cavaliere di Uomini e Donne attraverso una serie di Instagram Stories, in cui ha appunto rivelato che la frequentazione con l’ex dama sarebbe giunta al capolinea. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È giusto fare un po’ di chiarezza perché poi fa parte un po’ di quello che è il mio carattere. A me non piacere fare lo struzzo che nasconde la testa sotto terra. Ci sono stati dei giorni in cui forse abbiamo utilizzato questo silenzio per metabolizzare quello che stava avvenendo. Mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo. Non ci frequentiamo più io e Jasna.