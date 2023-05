Uomini e Donne, Marcello Messina si racconta: “Ecco come sto oggi”

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio il percorso di Marcello Messina. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un’intervista rilasciata a ‘Fralof’. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi giorni Marcello Messina ha rilasciato un’intervista a ‘Fralof’. Qui l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ripercorso la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi ed ha anche rivelato a che punto è con l’amore. In merito a questo argomento, Marcello Messina ha dichiarato:

Potrei tornare ma ora non ho voglia di mettermi in gioco.

L’ex cavaliere, che nel programma ha frequentando anche Ida Platano, ha rivelato che è naufragata la storia d’amore con Viviana, la donna per la quale aveva deciso di lasciare la trasmissione. Nonostante la loro sembrava essere una storia vera, qualcosa è andato storto e i due hanno deciso di mettere definitivamente la parole addio alla loro relazione.

Riguardo la fine dell’amore con Viviana, Marcello Messina non ha rivelato alcun dettaglio. Al momento, dunque, non ci è dato sapere quali sono le cause che hanno spinto l’ex cavaliere di Uomini e Donne e la sua compagna a lasciarsi. Ma non è finita qui. L’intervista di Marcello Messina a ‘Fralof’ è poi proseguita con alcune rivelazione fatte riguardo un suo possibile ritorno sul trono over. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io sono uscito perché avevo una necessità mia personale, perché avevo conosciuto una persona fuori dal programma. Se mi chiedi se voglio vivere una storia ora non ce l’ho nemmeno nel pensiero

Stando alle sue parole, dunque, sembra essere lontano, quasi impossibile, il ritorno di Marcello Messina nel programma di Maria De Filippi.