Uomini e Donne, Marco Attanasio contro Tina Cipollari: “Mi ha tirato una rosa in faccia”

Nel corso delle ultime ore il nome di Marco Attanasio sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex cavaliere di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata a ‘L’opinionista Social’, si è lasciato andare ad una confessione inaspettata su Tina Cipollari. Andiamo con ordine e scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Marco Attanasio contro Tina Cipollari. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a ‘L’opinionista Social’ dove ha ripercorso la sua avventura all’interno del programma di Maria De Filippi, ma non solo. Nel corso dell’intervista, infatti, l’ex cavaliere ha sparato a zero su Tina Cipollari.

Le parole di Marco Attanasio contro Tina Cipollari sono stati a dir poco forti. Questo è quanto rilasciato dall’ex cavaliere sulla storica opinionista di Uomini e Donne:

Il giorno in cui ho lasciato la trasmissione sono stato attaccato da Tina continuamente. Mi ha detto “sei un cretino, un cazz***” si è alzata e mi ha tirato una rosa in faccia, quella che avevo portato per Aurora. Se l’avessi fatto io, mi sarei preso duecento denunce. Le cose sono degenerate e la scena è stata tagliata.

E, continuando con il suo discorso, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

La normalità sarebbe stata quella di rimanere in trasmissione come ha fatto Aurora, mi avevano anche lasciato dei numeri di telefono, sia Cristina che Romina. Hanno preferito mandarmi via […] Maria De Filippi è un genio, molto professionale, un’icona. Se dovessero richiamarmi tornerei.

Come avrà preso Tina Cipollari le parole che Marco Attanasio ha speso nei suoi confronti. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’opinionista replicherà alle parole dell’ex cavaliere.