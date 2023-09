Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari: una frase dell’opinionista ha mandato su tutte le furie la conduttrice

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale5, Maria De Filippi è stata costretta a richiamare Tina Cipollari per via di alcune domande scomode rivolte ai protagonisti del programma. Il rimprovero che la conduttrice ha rivolto alla storica opinionista non è passato inosservato; ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Non è la prima volta che Maria De Filippi si ritrova a richiamare Tina Cipollari per via di alcune frasi pronunciate dall’opinionista e ritenute dalla padrona di casa inopportune. Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 27 settembre, nello studio del programma ha fatto il suo ingresso Maurizio, un uomo intenzionato a conoscere Roberta Di Padua.

Dopo essersi presentato alla dama, è intervenuta Tina Cipollari che ha messo in imbarazzo il cavaliere ponendogli una domanda che ha causato la furia di Maria De Filippi. Queste sono le parole che la storica opinionista di Uomini e Donne ha rivolto al corteggiatore di Roberta Di Padua:

Quanto guadagni al mese?

In seguito a questa domanda, Maria De Filippi ha cercato di richiamare Tina ed ha invitato il cavaliere a non rispondere in modo da non cadere nei tranelli dell’opinionista.

Uomini e Donne, è caos in studio: Tina Cipollari fa fare un test di gravidanza a Gemma Galgani

Nel corso delle ultime ore sta facendo molto chiacchierare il gesto di cui Tina Cipollari si è resa protagonista durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda. In seguito alla frequentazione tra Gemma Galgani e Maurizio, l’opinionista ha deciso di sottoporre la dama ad un test di gravidanza.

Per via dell’insistenza di Tina, Gemma Galgani ha deciso di sottoporsi al test. In seguito Tina ha mostrato alle telecamere il risultato; queste sono state le sue parole:

Gemma è incinta.

Uno sketch ironico che ha divertito non solo i presenti in studio ma anche tutti i telespettatori da casa.