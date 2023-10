Uomini e Donne, Marco Viola rivela il motivo della sua camminata: le sue parole stupiscono

In questi giorni Marco Viola è diventato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Il cavaliere si è ritrovato spesso al centro studio per via delle frequentazioni con le dame Claudia, Roberta e Barbara. Di recente Marco ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Uomini e Donne Magazine’ dove ha svelato un inaspettato retroscena privato che ha lasciato tutti senza parole.

In un’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’, Marco Viola ha svelato che spesso viene deriso per via della sua camminata. Dietro tutto ciò, si nasconde però un motivo molto serio. Stando a quanto rivelato, all’età di vent’anni Marco Viola si è reso protagonista di un terribile incidente.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

La mia camminata strana nasconde un dolore. Non sono un robot. Mi sono sentito toccato profondamente da quei commenti, ma lì per lì sono rimasto senza parole anche perché questa mia caratteristica è la conseguenza di un periodo della mia vita affatto piacevole.

Continuando con l’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine, il cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato:

Il mio modo di camminare, che capisco sia un po’ inconsueto, è la conseguenza di un incidente avuto mentre facevo sci nautico in cui sono rotto un femore. All’epoca avevo 20 anni, ho vissuto una piccola Odissea perché purtroppo ho rischiato un’embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente sotto consiglio medico ho fatto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore.

Infine, concludendo, Marco Viola ha poi aggiunto: