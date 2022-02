Uomini e Donne, Maria De Filippi inchioda una dama: studio in visibilio

La conduttrice di Uomini e Donne ha inchiodato una dama del Trono Over per il suo comportamento. Ecco cosa è accaduto al centro dello studio

Maria De Filippi questa volta ha deciso di intervenire per riprendere il comportamento di una dama di Uomini e Donne. La conduttrice ha sempre cercato di rimanere neutrale e di dispensare consigli sia nei confronti dei tronisti che nei confronti delle dame e dei cavalieri.

La conduttrice sempre comprensiva e gentile con tutti ha deciso di intervenire quando al centro dello studio si è presentata Pinuccia. La dama del Trono Over nella puntata di oggi si è mostrata molto arrabbiata nei confronti di Alessandro nonché cavaliere con cui, si stava frequentando nelle scorse settimane.

L’anziano arrivato in studio si è lamentato del comportamento avuto da Pinuccia nei suoi confronti, scatenando così una discussione forte e inaspettata. Quest’ultimo ha fatto presente come la dama avrebbe dovuto preoccuparti di fare la terza dose piuttosto di prendere il treno e venire in studio per la registrazione.

Nel momento in cui Alessandro ha fatto notare questi piccoli ma importanti dettagli, la reazione di Pinuccia è stata negativa e molto scontrosa. La dama del parterre femminile ha così ordinato al cavaliere di stare zitto infastidendo il 91enne che, è rimasto deluso e amareggiato.

Uomini e Donne, Maria De Filippi inchioda una dama

Il cavaliere dopo il comportamento di Pinuccia non avrebbe voluto confrontarsi con lei in studio ed è Maria De Filippi ha consigliargli di recarsi dietro le quinte. A differenza di Alessandro, a dama ha insistito per parlare in studio davanti a tutti e davanti alla stessa conduttrice.

A differenza dell’opinionista, Maria De Filippi avrebbe preferito che la coppia parlasse dietro le quinte, non essendo convinta dei fatti che Pinuccia ha riportato. “Sì, insomma! Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione” spiega la conduttrice.

In questo modo Maria ha stroncato fin da subito il ragionamento di Pinuccia che si è dimostrata dispiaciuta ma allo stesso tempo arrabbiata. È proprio lei a spiegare in studio di aver cercato in tutti i modi di fare la terza dose di vaccino prima di partire per Roma ma senza averne avuto la possibilità.