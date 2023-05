Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri lancia l’ennesima frecciatina ad Ida Platano: le parole del cavaliere

Nel corso delle ultime ore Riccardo Guarnieri è tornato a far parlare di sé. Il cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’ dove ha voluto fare alcune precisazioni in merito ad alcune polemiche di cui si è reso protagonista. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Qualche giorno fa Riccardo Guarnieri ha condiviso sui social una frase che molti hanno visto come una frecciatina nei confronti di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Questo è quanto scritto dal cavaliere sulla sua pagina Instagram:

Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo.

In seguito alle polemiche nate per le parole scritte, Riccardo Guarnieri ha voluto fare alcuni chiarimenti.

Molti utenti del web hanno visto nella frase condivisa da Riccardo Guarnieri una vera e propria frecciatina nei confronti di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nell’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’ il cavaliere pugliese ha smentito le voci secondo cui le parole fossero un riferimento alla coppia. In merito alla polemica nata, Riccardo Guarnieri ha dichiarato:

A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e soprattutto mi fanno sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine.

Stando alle parole di Riccardo, dunque, se gli utenti del web interpretano male ciò che lui scrive sui social non è un suo problema.

Al momento Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono rimasti in silenzio ed hanno deciso di non commentare le parole che il cavaliere pugliese ha rilasciato durante la sua intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire se Ida e Alessandro risponderanno alle parole di Riccardo Guarnieri.