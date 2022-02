Il dating show Uomini e Donne da sempre si prefigge un unico e nobile obbiettivo: permettere a persone comuni di trovare finalmente l’amore che tanto sognano. Purtroppo, non tutti riescono in questa difficile impresa, ma alcuni invece riescono, grazie a Maria De Filippi, a trovare il lieto fine, certo non senza dover affrontare qualche sfida. Ed è proprio così che è andato il percorso nello show per Massimiliano Bartolini.

L’uomo è entrato nello studio di Uomini e Donne e subito si è ritrovato al centro di una contesa. A combattere per le attenzioni del cavaliere erano Nadia Marsala e niente meno che la torinese Gemma Galgani. La storica dama del parterre femminile ha cercato di sedurre Massimiliano con un ballo che, però, non ha portato al risultato sperato.

Il cavaliere infatti ha rifiutato Gemma Galgani, preferendo piuttosto le attenzioni di Nadia. L’uomo non poteva fare una scelta migliore, dato che attualmente Massimiliano sembra essere perdutamente innamorato.

Lo confermano le parole che ha affidato al magazine ufficiale di UeD. “Mi sento un ragazzino al suo fianco, e credo che per lei valga lo stesso: giochiamo e scherziamo sempre. Sto vivendo un sogno quando sono a casa di Nadia, in quei pochi metri, mi sembra di essere in un castello”.

“Nadia ha tutti i pregi del mondo, è una donna estremamente attenta. Era da tanto che non avevo una relazione, e lei mi stupisce ogni attimo. Difetti ancora non ne vedo, a parte il fatto che è un po’ precisino, forse perché sono innamorato follemente” ha rivelato il cavaliere ai microfoni del magazine.

Aggiunge anche un dettaglio molto importante: “Ancora non ne ho parlato con le mie figlie ma credo che, guardando la meraviglia che siamo, possano essere solo che contente per noi”.

Poi specifica: “Ormai sono entrambe adulte e credo che sia arrivato il momento di essere felice, di stare bene. Io voglio stare dove è Nadia e son pronto a trasferirmi a Roma da lei. Parlo sempre di matrimonio con lei anche se forse è prematuro, Nadia ha tirato fuori una parte di me nascosta e il matrimonio sarebbe il giusto coronamento di questa storia”.