Uomini e Donne, Matteo Ranieri confessa: “Ero in un tunnel buio”

Matteo Ranieri, ex protagonista di Uomini e Donne, si è reso protagonista di un momento a dir poco commovente. L’ex tronista ha infatti condiviso sulla sua pagina Instagram un video in cui ha svelato un importante retroscena del suo passato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Matteo Ranieri ha deciso di condividere con i suoi followers un momento difficile della sua vita. A tal riguardo, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso un video le cui parole non sono passate inosservate ed hanno commosso tutti. Inizia così la privata confessione di Matteo Ranieri:

Ieri ho deciso di fare questo video. Riguardandolo adesso mi sono accorto che ho dimenticato tante cose che avrei voluto dire. Ma questo è il prezzo della spontaneità. Potevo rifarlo a casa, migliorando le parole, e dicendo tutto quello che ora a mente lucida mi viene in mente. Ma non sarebbe stato lo stesso. Nel video dico che “Lo faccio perché è importante parlarne”, e ci credo molto. Ma ora che sono qui a scrivere penso di averlo fatto in parte anche per una mia esigenza. Forse per esorcizzare un po’ questo malessere, che puntualmente si presenta senza invito. Quello che cerco di dire con le mie parole, è: se non state bene, provate a chiedere piccolo un aiuto. Non vergognatevi, non siete gli unici ad avere dei momenti no e dei periodi difficili, è solo che se ne parla poco, perché fa male. Ha fatto male anche a me. Sono sicuro che non tutti potranno capire, ma non importa […]

Proseguendo con il suo discorso, l’ex tronista ha aggiunto:

Dalla psicologa è andata direi abbastanza bene, nel senso che, anche dalla mia faccia probabilmente non sembra, sto meglio. Mi è servito, mi serve sempre perché andare a lavorare su noi stessi è importante. Sia quando stiamo male che quando stiamo bene, a maggior ragione quando non stiamo bene […] Credo sia importante parlarne a prescindere. Io sono una persona estremamente timida, però capisco anche che sia importante mettersi a nudo certe volte. Visto che condividiamo un sacco di str*nzate, passatemi il termine. Io quando non sto bene cerco su internet no? Provo a scrivere quello che sento per cercare di trovare qualcuno che abbia quello che ho io e sentirmi forse meno solo. Per non pensare di essere strano, pazzo…Mi piacerebbe vedere un video dove un ragazzo o una ragazza dicano: “Oh, guarda che anche io sto male, tranquillo puoi lavorarci. Anche io sto lavorando su me stesso per stare meglio […]

Infine, concludendo, Matteo Ranieri ha rivelato che: