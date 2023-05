Uomini e Donne, Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla lite con Luca Salatino: ecco cosa è successo tra i due ex tronisti

Qualche mese fa Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati protagonisti del gossip per le voci di una lite che li aveva coinvolti. Qualche giorno fa, però, i due ex tronista di Uomini e Donne sono tornati a mostrarsi insieme e in queste ultime ore Matteo Ranieri ha deciso di rompere il silenzio e di fornire chiarimenti riguardo al gossip di cui si è reso protagonista insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Matteo Ranieri ha scelto la sua pagina Instagram per rivelare il motivo per cui lui e Luca Salatino hanno interrotto i rapporti per circa un anno. L’ex tronista di Uomini e Donne non è entrato nei dettagli ed ha confessato ai suoi followers di essere molto contento per il fatto di essersi chiarito con il suo amico.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me, no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo (social) che pur di fare 2 visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi m***a. Chi mi segue da un po’, sa.

Matteo Ranieri ha poi concluso il suo discorso con queste parole:

Sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storie del dover per forza dare spiegazioni a tutti. Credo più in altro: rispetto, fiducia, onestà, etc.

Al momento, dunque, non sappiamo la vera causa che ha portato Matteo e Luca a separarsi per circa un anno. Al contrario di Matteo Ranieri, Luca Salatino è rimasto in silenzio ed ha deciso di non fornire spiegazioni riguardo il chiarimento avuto con l’ex tronista dopo la lite.