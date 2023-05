Uomini e Donne, Soraia Ceruti svela il motivo della fine della storia con Luca Salatino: “Ecco perché ci siamo lasciati”

In questi giorni Soraia Ceruti ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. Qui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ripercorso la storia d’amore vissuta con Luca Salatino, rivelando anche i motivi che l’hanno spinta a mettere definitivamente la parola fine alla relazione con l’ex tronista. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nelle ultime settimane Luca Salatino e Soraia Ceruti sono stati i personaggi più chiacchierati del gossip. La fine della storia d’amore della coppia è stata al centro delle pagine dei principali giornali di gossip e, dopo molti rumors, Soraia ha deciso di rompere il silenzio e rivelare i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Stando a quanto dichiarato dall‘ex corteggiatrice, la fine della relazione tra Luca e Soraia sarebbe finita a causa di alcune incompatibilità di carattere. Queste sono state le parole di Soraia a riguardo:

Siamo usciti da Uomini e Donne, era estate, un momento bello. Poi è arrivata l’occasione del Grande Fratello Vip. Eravamo felici, spensierati, innamorati. Stavamo continuamente in giro. Forse non abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo. Una volta uscito, ci siamo ritrovati travolti dalle cose da fare. lo ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. lo mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce: nuovi amici, una palestra dove allenarsi.

E, continuando, l’ex corteggiatrice ha poi aggiunto:

Ma qualcosa è andato storto…ci sono stati episodi che mi hanno ferita. Non parlo di tradimenti, assolutamente. Ma di comportamenti non in linea con quello che mi aspettavo, ad esempio la sua gelosia. Mi sono presa del tempo per pensarci, decidere, prima di buttare via tutto. Il fatto è che una persona la conosci davvero fuori dai contesti televisivi, e quando si relaziona con le persone che ha intorno. Abbiamo litigato molte volte, ma ho cercato di tenere duro. Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa.