Uomini e Donne, Mirko Brunetti salirà sul trono? L’indiscrezione

Mirko Brunetti non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Si vocifera infatti che Mirko potrebbe presto diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Mirko Brunetti nuovo tronista? In questi giorni l’ex protagonista del Grande Fratello è stato coinvolto in un rumor che sta facendo non poco chiacchierare. Tutto è partito durante una diretta di Tik Tok quando a Ciro Petrone è stato chiesto se Mirko potesse diventare uno dei nuovi tronisti del programma. L’ex gieffino ha risposto alla domanda dell’utente con queste parole:

Sì ho letto cosa hanno scritto, ma te lo avevo detto anche io prima. Che cosa ti ho detto in privato l’altro giorno? Senza che tu mi dicessi nulla cosa ti ho detto? Dov’è che ti vedrei bene, in quale programma?

A questo punto è intervenuto il diretto interessato che ha continuato il discorso con queste parole:

Ah sì, tu mi hai detto che mi vedresti benissimo sul trono di Uomini e Donne.

Ma non è finita qui. Anche Lorenzo Pugnaloni ha reso pubblica la notizia secondo cui Mirko Brunetti potrebbe diventare uno dei nuovi tronisti del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. Queste sono state le sue parole a riguardo: