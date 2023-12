Mirko Brunetti, le prime parole dopo l’addio al Grande Fratello: “Ho capito di chi ho bisogno”

Nel corso della puntata più recente del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Infatti, l’ex gieffino è stato eliminato. A seguito della sua uscita di scena, il ragazzo si sarebbe reso protagonista di una dichiarazione inedita. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

All’interno della casa più spiata d’Italia, si facevano sempre più interessanti le dinamiche nel triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Infatti, l’ingresso dell’ex tentatrice di Temptation Island ha un po’ inevitabilmente scombussolato i ritmi della casa.

Tuttavia, sebbene alimentasse l’interesse del pubblico, Mirko è stato eliminato al televoto nel corso della puntata andata in onda sabato 9 novembre. Nessuno se l’aspettava ma sembra che l’eliminazione dell’ex gieffino sia dovuto al suo comportamento ambiguo assunto nell’ultimo periodo.

Pertanto, l’imprenditore sembrava essere intenzionato a riallacciare il rapporto con Perla Vatiero e, contemporaneamente, sembrava voler costruire qualcosa di nuovo con Greta Rossetti. Dunque, si tratta di un atteggiamento che non è piaciuto ai telespettatori i quali hanno votato per mandarlo via.

Mirko Brunetti: la segnalazione

A distanza di alcuni giorni dal suo addio dal programma condotto da Alfonso Signorini, Brunetti è stato avvistato nei pressi dell’hotel dove rimarrà fino a martedì. Stando a quanto riferito da alcune persone, Mirko sta bene e in cuor suo sa di chi ha bisogno. La segnalazione è arrivata direttamente ad Amedeo Venza il quale ha condiviso il messaggio attraverso le storie sul suo profilo Instagram: