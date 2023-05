Uomini e Donne, Roberta Di Padua sta frequentando Andrea Foriglio? L’indiscrezione

La fine della storia d’amore tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è uno degli argomenti più chiacchierati di questi ultimi giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto non poche critiche dagli utenti del web e la sua decisione di mettere la parola fine alla conoscenza con Carlo Mancini è stata commentata da alcuni protagonisti del programma. Tra i tanti, non sono passate inosservate le parole di Roberta Di Padua, finita in queste ore al centro del gossip per una vicenda che la vede protagonista insieme ad Andrea Foriglio. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio si stanno frequentando? In queste ultime ore è emersa l’indiscrezione secondo cui la dama e l’ex corteggiatore avrebbero iniziato una conoscenza. A lanciare la notizia bomba sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza sulle loro rispettive pagine Instagram.

Queste sono state le parole dell’esperta di gossip a riguardo:

Ex corteggiatore e Dama del trono Over si sentono da un po’. Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione.

In seguito alla condivisione del rumor, Deianira Marzano ha poi aggiunto:

Andrea e la Di Padua si sentono.

C’è da dire che al momento le notizie su Roberta Di Padua e Andrea Foriglio non sono ancora state confermate dai diretti interessati. I due protagonisti del programma di Maria De Filippi sono infatti rimasti in silenzio in merito a questo gossip tanto chiacchierato. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio dopo la scelta di Nicole Santinelli: le sue parole su Roberta Di Padua

Dopo la scelta di Nicole Santinelli, Andrea Foriglio aveva rilasciato alcune dichiarazioni su una possibile frequentazione con Roberta Di Padua. A riguardo, queste sono state le parole dell’ex corteggiatore: