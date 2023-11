Uomini e Donne, nuovo amore per Alessandro Vicinanza? La segnalazione sta facendo il giro del web

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne nelle vesti di tronista sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca. L’ex dama ha rivelato di essere stata lasciata da Alessandro Vicinanza, sul quale in questi ultimi giorni stanno circolando alcune voci. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nuovo amore per Alessandro Vicinanza? Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di un gossip che sta facendo il giro del web. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che dopo Ida Platano Alessandro abbia un nuovo amore.

A rendere pubblica la notizia è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha infatti ricevuto sulla sua pagina Instagram la segnalazione da parte di un utente anonimo che ha rivelato di aver pizzicato l’ex cavaliere a cena in compagnia di un amico e di due ragazze.

Questo è quanto dichiarato dalla fonte anonima in merito al gossip:

Ieri a cena Alessandro Vicinanza con amico e due ragazze. Erano di fianco a noi e non ho potuto fare foto. Ma una di loro, seduta accanto a lui molto intima, si vedeva che era un’uscita di coppia.

Dal momento che Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre maschile del programma, Deianira Marzano ha commentato il rumor con queste parole:

Io mi domano, ma sei è così che ci va a fare in trasmissione?

Al momento si tratta solamente di un rumor in quanto il diretto interessato è rimasto in silenzio e non ha confermato né smentito il gossip sul suo conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.