Uomini e Donne, nuovo amore per Soraia Ceruti? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Soraia Ceruti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Luca Salatino. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Nuovo amore per Soraia Ceruti? In queste ultime ore sta diventando sempre più insistente secondo cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia ritrovato la serenità dopo la fine della storia d’amore con Luca Salatino. A rendere pubblico il rumor è stata una segnalazione inviata alla pagina Instagram di Deianira Marzano.

Stando a quanto rivelato dalla fonte anonima, pare che Soraia starebbe frequentando noto al mondo dello spettacolo. Il suo nome è Giuseppe Annunziata, ex fidanzato di un ex concorrente di Temptation Island, Anna Ascione. Giuseppe, inoltre, è anche un collaboratore dell’agenzia di eventi di Alessandra De Angelis.

Queste sono state le parole con cui la fonte anonima ha rivelato a Deianira Marzano la presunta frequentazione tra Soraia Ceruti e Giuseppe Annunziata:

Deia, ho confermato anche ad Amedeo. Lui è il fotografo ex fidanzato di Anna Ascione, la ex concorrente di Temptation Island. Si dice che con Soraia si stia conoscendo, ma ci sta di più, te lo posso assicurare. Abbiamo molti amici in comune.

Al momento si tratta solamente di un rumor in quanto la notizia non è stata ancora confermata né smentita. Soraia Ceruti ha preferito rimanere in silenzio di fronte al gossip che sta circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne romperà il silenzio per svelare la verità su quanto sta circolando su di lei in questi giorni.