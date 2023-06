Uomini e Donne, Soraia Ceruti contro Luca Salatino: “Partiranno denunce”

Non si ferma il gossip sulla fine della storia d’amore tra Soraia Ceruti e Luca Salatino, giunta al capolinea qualche mese fa. Nel corso delle ultime ore il nome degli ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati ad occupare le pagine di gossip per alcune frasi pronunciate da Soraia che non sono di certo passate inosservate. L’ex corteggiatrice ha infatti minacciato di sporgere denuncia contro il suo ex fidanzato.

L’annuncio della fine della storia tra Luca Salatino e Soraia Ceruti ha lasciato i fan della coppia senza parola. I due sembravano destinare a stare insieme per sempre ma dopo la partecipazione di Luca Salatino alla settima edizione del Grande Fratello Vip qualcosa è andato storto ed ha portato i due ex protagonisti di Uomini e Donne a dirsi addio.

Come già anticipato, in queste ultime ore Soraia Ceruti è tornata a parlare di questo argomento rivelando anche la sua intenzione di essere pronta a denunciare il suo ex fidanzato. Il gossip è partito quando l’ex corteggiatrice ha risposto ad un commento di una fan che ha difeso Luca Salatino. Queste sono state le sue parole:

Dottoressa buongiorno, lei è proprio certa che le parole di lui siano attendibili? No, perché da persone intelligenti come lei immagino che il beneficio del dubbio ci debba sempre essere. In ogni caso se raccontassi certe cose, mi creda, da professionista qual è, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe consigli da mamma. Ho conversazioni chat da brividi… Un uomo ferito è capace di tutto… da quello che leggo mi ha diffamato… Partiranno denunce. Buona giornata.

Inutile dire che le parole di Soraia ha destato una grande curiosità nei confronti degli utenti del web. Al momento l’ex corteggiatrice non ha rivelato ulteriori dettagli in merito a questa vicenda, mentre Luca Salatino è rimasto in silenzio ed ha preferito commentare le parole della sua ex fidanzata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità a riguardo.