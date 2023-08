Uomini e Donne, Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati: il motivo

Nel corso delle ultime ore sta circolando una sorprendente notizia riguarda una coppia del trono over nata a Uomini e Donne. La storia d’amore tra Paola Ruocco e Daniele Lizzeri è naufragata. A rendere pubblica la notizia è stata l’ex dama in un’intervista rilasciata a ‘Lollo Magazine’: scopriamo insieme quali sono stati i motivi dell’addio.

Paola Ruocco e Daniele Lizzeri non sono più una coppia. La notizia è emersa tramite un’intervista che l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha rilasciato a ‘Lollo Magazine’. Oltre ad annunciare la fine della storia d’amore con Daniele, Paola ha anche rivelato i motivi che hanno portato la coppia a maturare la decisione di lasciarsi.

Queste sono state le parole dell’ex dama a riguardo:

Secondo il mio punto di vista, a una certa età abbiamo un carattere formato e uno stile di vista che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distinti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno.