Uomini e Donne; parla Juan Luis Ciano ex di Gemma Galgani Juan Luis Ciano, rilascia un'intervista e da la sua opinione sulla storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Vi ricordate Juan Luis Ciano? Era uno dei corteggiatore di Gemma Galgani. È stato contattato per rilasciare un’intervista e dare la propria opinione sul percorso sentimentale della sua ex fiamma. Come ormai sappiamo tutti la dama torinese adesso sta frequentando il suo bel cavaliere Nicola Vivarelli che ricordiamo essere un ragazzo di appena 26 anni.

Gli anni di differenza sono palesi e decisamente tanti, ben 40. Così viene intervistato Juan Luis Ciano e alla domanda ‘cosa ne pensi di questa storia’ lui risponde cosi: “Credo che lui sia in trasmissione solo per visibilità ma lo vedo disposto al sacrificio. Per lei è uno show”. Queste le accuse mosse dall’ex di Gemma nei confronti dei due innamorati. Questa edizione di Uomini e Donne sta registrando ascolti molto alti.

Le storie della dama torinese e del suo giovane Sirius e la storia di Giovanna Abate e il corteggiatore mascherato Alchimista, hanno appassionato e acceso la curiosità del pubblico. L’inizio della conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e la loro evidente differenza di età ha sollevato non poche polemiche coinvolgendo il pubblico in una relazione sentimentale al limite dell’inverosimile. L’intervista rivolta a Juan Luis Ciano svela tutti i retroscena che secondo l’ex corteggiatore ci sono dietro questa storia.

Ricordiamo che la conoscenza tra Juan Luis Ciano e la Galgani si era interrotta in malo modo. Juan Luis Ciano era stato accusato di aver sfruttato la visibilità della dama torinese solo per farsi pubblicità. Ora è lui che accusa e lo fa senza mezzi termini: “Per Gemma è uno show”. Alla domanda: “Che idea ti sei è fatto di questa storia?”. Lui risponde senza pensarci troppo: “È ignobile”. Spiega che secondo il suo parere la differenza di età e talmente ampia che non si può pensare a una vera relazione sentimentale.

E continua spiegando che secondo lui una donna di 70 anni non può pensare di affrontare una relazione con un ragazzo di appena 26 anni. Nel discorso fa presente che l’età di Nicola Vivarelli corrisponde a all’età di un nipote e quella di Gemma Galgani a una nonna. Juan Luis Ciano è un uomo di 58 anni e racconta che spesso è capitato anche a lui di essere corteggiato da donne più giovani ma specifica di averle sempre rifiutate ritenendo la cosa un’eresia.

Nel discorso aggiunge: “Un ragazzo di 26 anni ha delle esigenze diverse”. Anche lui all’epoca fece scalpore perché ritenuto un corteggiatore giovane rispetto alla veneranda età di Gemma Galgani e lui chiarisce: “13 anni si può anche fare. Ero andato in trasmissione proprio perché speravo che una donna più grande potesse raccontarmi qualcosa di diverso rispetto alle altre”.