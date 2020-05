Uomini e Donne, Gemma Galgani vuole organizzare una cena romantica per Sirius La dama di Uomini e Donne vuole conquistare Sirius con una cena romantica

La dama torinese ha deciso di stupire il suo giovane corteggiatore. Gemma Galgani si diletta in cucina per conquistare il cuore Nicola Vivarelli. La dama è, infatti, sempre più presa dalla passione e il trasporto che prova per il giovane Sirius.

Per arrivare al cuore del giovane corteggiatore e per convincerlo di essere la donna perfetta per lui, la dama di Uomini e Donne vuole preparare una cena romantica in suo onore. Gemma Galgani non sta più nella pelle, la felicità è ormai fuori controllo al sol pensiero di poter trascorrere un’intera serata insieme a Nicola.

Per l’occasione la dama torinese sta pensando di preparare una cena con un menù da “ricetta d’amore”, un elisir per conquistare il suo amato Sirius. Nell’ultima puntata Gemma Galgani ha avuto un vero e proprio attacco di gelosia, per via del forte interesse di Valentina Autiero e lo scambio di sguardi che è intercorso durante tutta la puntata tra lei e il ragazzo della Galgani.

La reazione della dama torinese ha lasciato tutti senza parole, anche la stessa Maria De Filippi ne è rimasta sconcertata. Tuttavia, nonostante questo, la loro conoscenza sembra comunque procedere con non poco interesse.

La dama non vuole farsi sfuggire l’occasione di stupire Sirius e mette in chiaro l’intenzione di voler realizzare una serata a lume di candele, con una cena fatta interamente con le sue mani, tutta in onore del giovane cavaliere.

Si tratta di un menù molto audace quello presentato da Gemma Galgani, che palesa tutte le intenzioni della serata. Gemma Galgani è quindi pronta e decisa nel mettere in atto il suo piano lasciando tutti spiazzati e senza parole. La dama punta sulla qualità e la bontà dei suoi cibi, ma anche una gran carica di passione, con piatti semplici ma ricercati, sperando di lasciare di stucco il suo corteggiatore.