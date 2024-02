Verissimo, Gianni Sperti rivela un orribile retroscena della sua vita” “Ho dovuto denunciarlo, avevamo tanta paura”

Non è stato un periodo facile per Gianni Sperti e la sorella Cinzia, ma ora sono finalmente liberi

È stato ospite a Verissimo, il programma tv condotto da Silvia Toffanin, insieme alla sorella Cinzia. Gianni Sperti ha voluto raccontare di quanto il loro rapporto sia solido e indissolubile e di come l’abbia protetta da un amore tossico e pericoloso.

Credit: Verissimo

Gianni Sperti e Cinzia sono sempre stati legati da un grande amore, sin da bambini. Lei c’è stata quando lui si è separato con Paola Barale e lui c’è stato quando non riusciva a liberarsi da quell’uomo violento.

La stessa sorella del noto personaggio tv, ha raccontato:

Credit: Verissimo Mi sono poco rispettata e ho portato a lungo qualcosa che era un dovere. Stavo con lui per i figli.

Subito è arrivato il commento del fratello, che ha sottolineato che quell’uomo non gli era mai piaciuto:

Quando sono cresciute le bambine, lei si è svegliata e ha capito che la sua vita era più importante di tutto. Io l’ho aiutata e quando l’ha deciso si sentiva in colpa. Lui era un violento, abbiamo avuto paura ma abbiamo continuato ad agire con la forza della parte giusta, con la giustizia che ci è stata vicina, siamo stati male ma non siamo mai caduti.



Anche Gianni Sperti ha deunciato l’ex di sua sorella: il motivo

Sperti ha poi rivelato che l’ex della sorella lo ha incolpato della loro separazione e si è ritrovato costretto a denunciarlo per stalking. Adesso, confessa, non ha più paura quando esce di casa. È stata dura, ma ora sua sorella è finalmente libera da quella relazione tossica. Non si conosce molto della vita privata di Cinzia, è una mamma meravigliosa di ben 5 figli, che sono il grande amore dello zio Gianni. Una delle sue nipoti si chiama Giada e ha da poco compiuto 18 anni, proprio l’opinionista di Uomini e Donne aveva dedicato alla ragazza delle parole bellissime, condividendole con tutti i suoi numerosi fan, per augurarle buon compleanno.

Credit: Verissimo