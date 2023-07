Uomini e Donne, Raffaella Mennoia confessa: “Ecco come scopriamo i furbi nel programma”

In questi giorni Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a ‘Superguidatv’. Qui l’autrice televisiva ha rivelato alcuni retroscena inediti su Uomini e Donne, uno dei programmi più amati di sempre: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

L’intervista che Raffaella Mennoia ha rilasciato a ‘Superguidatv’ è iniziata con alcune dichiarazioni che il braccio destro di Maria De Filippi ha fatto in merito al suo lavoro. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sul lavoro mi darei un 10 e lode. Sono una ‘rompiscatole’ soprattutto con me stessa. Siamo una bella squadra, al di là degli ottimi risultati in termine di ascolti, tra lo staff si crea un legame anche affettivo molto forte. Noi per esempio andiamo anche a cena insieme. Certo si litiga, come è normale, ma non c’è mai un clima pesante. La cosa che mi piace di più è fare casting.