Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si frequentano fuori dal programma? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni pare che i due protagonisti di Uomini e Donne abbiano iniziato una frequentazioni fuori dal programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

A rendere pubblica l’indiscrezione della presunta frequentazione di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fuori da Uomini e Donne è Lorenzo Pugnaloni. Questo è quanto si legge sulle Instagram Stories dell’esperto di gossip in merito a questo rumors che sta facendo il giro del web:

Alessandro e Roberta si frequentano anche fuori. Stamattina li hanno beccati che facevano colazione a Cassino. Altro che si sono lasciati. Sembrerebbe non essere ancora finita tra loro, vedremo.

Ma questa non sarebbe l’unica segnalazione su Roberta e Alessandro. Qualche ora fa, anche Deianira Marzano ha reso pubblica una segnalazione sulla coppia ricevuta da una fonte anonima.

Questo è quanto si legge nel messaggio:

Deia questa mattina Roberta Di Padua e Alessandro a Cassino a fare colazione in un bar nel pressi della stazione.

Al momento sia Roberta che Alessandro sono rimasti in silenzio e non si sono ancora esposti in merito al gossip che li vede protagonisti.

Non ci resta che attendere le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire se trapeleranno ulteriori dettagli in merito a questo gossip tanto chiacchierato. I fedeli telespettatori del programma non vedono l’ora di scoprire di più sul rumor della presunta frequentazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.