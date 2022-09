Uomini e Donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio su Davide Donadei: le sue parole

Da qualche giorno ormai Roberta Di Padua e Davide Donadei sono i principali protagonisti della cronaca rosa. Dopo essere stati avvistati a cena insieme, gli ex volti di Uomini e Donne sono stati travolti da un vero e proprio polverone mediatico. Dopo alcuni giorni di silenzio, l’ex dama del trono over si è esposta riguardo questa vicenda.

Roberta Di Padua non ci sta e su Instagram ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il gossip che la vede protagonista in questi giorni insieme a Davide Donadei.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho aspettato un po’ è vero! Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine), questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e hater.

E, continuando, l’ex volto di Uomini e Donne ha scritto:

Il parere e l’appoggio del pubblico, non sono state mai tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore, difficilmente avete condiviso le mie scelte ma la vita (bellissima) è una, è mia. Con il tempo qualcuno si è ricreduto, qualcuno no, io lascio sempre la libertà di opinione, non si può piacere a tutti. La verità, come sempre, verrà fuori ma da me! Il tempo (come già accaduto) darà le risposte. Fate sogni tranquilli!