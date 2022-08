Davide Donadei e Roberta Di Padua hanno passato la notte insieme? L’indiscrezione

Non si ferma il gossip su Davide Donadei, l’ex tronista di Uomini e Donne che è tornato single dopo la fine della relazione con Chiara Rabbi. In questi ultimi giorni il giovane si è ritrovato al centro di un vero e proprio polverone mediatico in seguito alla notizia di una presunta frequentazione con l’ex dama Roberta Di Padua.

Davide Donadei e Roberta Di Padua hanno trascorso la notte insieme? Qualche sera fa i due sono stati paparazzati mentre erano a cena. In queste ultime ore sta trapelando la notizia secondo cui gli ex volti di Uomini e Donne si sarebbero ritirati in un hotel di Napoli.

A lanciare il gossip sulla coppia è Deianira Marzano che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’ex tronista di Uomini e Donne. Queste sono state le sue parole:

Avevi detto che dovevi fare una visita al naso, ma tu di dovevi fare un’altra visita! Che poi Roberta ti scriveva sempre quando eri fidanzato…Aspettavano quindi di vedersi. Roberta scriveva a Davide e sicuramente si sono organizzati per vedersi insieme a Napoli. A questo punto la gelosia di Chiara aveva un senso.

Davide Donadei e Roberta Di Padua stanno insieme? L’ex tronista svela la verità

A chiarire la questione è lo stesso Davide Donadei che, in seguito al gossip di cui si è reso protagonista, ha scelto di rompere il silenzio e svelare tutta la verità. A riguardo, sono state queste le parole dell’ex tronista:

Roberta era a Napoli e abbiamo deciso di mangiare insieme una cosa. Se avessimo voluto fare giochini strani, di certo non sarei andato a mangiare una pizza in un locale strapieno a dieci minuti al centro di Napoli, quindi ho passato una serata tranquilla con una persona che conoscevo, avevamo tante cose di cui parlare anche in merito al programma.

In seguito, Davide ha affermato: