Uomini e Donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio sul bacio con Gianni Sperti: “Non me l’aspettavo…”

Queste le parole della dama: "Non me l'aspettavo, ma..."

Le ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5 in questi giorni sono stati ricche di colpi di scena. Tra i tanti momenti a cui abbiamo potuto assistere, non è passato di certo inosservato il bacio di cui si sono resi protagonisti Roberta Di Padua e Gianni Sperti. A distanza di qualche giorno, la dama ha commentato il bacio scambiatosi con lo storico opinionista.

Tutto è iniziato quando Tina Cipollari ha chiamato al centro studio Gemma Galgani e il cavaliere Giuseppe; lo scopo era quello di far scambiare a Gemma e Giuseppe un bacio. Proprio in quel momento è intervenuto Gianni Sperti che, pensando di replicare il momento, si è scambiato uno spassionato bacio con Roberta Di Padua.

Inutile dire che tale scena ha lasciato tutti senza parole, compresa la padrona di casa Maria De Filippi. La padrona di casa è infatti intervenuta rivolgendo allo storico opinionista queste parole:

Tina, è tutta colpa tua. Gianni smettila!

A distanza di qualche giorno, Roberta Di Padua ha rotto il silenzio ed ha commentato il bacio di cui si è resa protagonista con Gianni Sperti al centro dello studio di Uomini e Donne. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La cosa ovviamente mi ha lasciata basita perché non me l’aspettavo. Mi sono subito calata nella parte. Gianni è un uomo molto affascinante, non avrei risposto al bacio di chiunque, se ci avesse provato qualcuno che non mi piace lo avrei allontanato subito e in malo modo.

E, continuando con il suo discorso, la dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto: