Uomini e Donne, Maria De Filippi sbugiarda Aurora Tropea:

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 2 novembre 2023, Maria De Filippi ha manifestato la sua irritazione nei confronti di Aurora Tropea, in risposta alle dichiarazioni della dama che hanno scatenato la sua reazione. Scopriamo insieme cosa è accaduto in dettaglio

Grande colpo di scena a Uomini e Donne, Aurora Tropea è nuovamente finita al centro dell’attenzione mediatica a causa dei numerosi scontri con gli altri partecipanti del programma. Tuttavia, questa volta la conduttrice Maria De Filippi è stata coinvolta in modo significativo nella lite.

Il confronto tra Maria De Filippi e Aurora Tropea

Nel dettaglio, la dama ha affermato che alcune coppie vengono mantenute all’interno del programma per mesi, mentre ad altre viene chiesto di abbandonare lo studio. Queste dichiarazioni hanno suscitato la rabbia della conduttrice, che ha deciso di affrontare la questione durante la puntata:

Se ho detto questo, avrete detto qualcosa per cui a me è venuta questa domanda. Io prima di chiedere di uscire ne passa, perché sono stata educata. Io ora faccio prendere il video. Non ti è chiaro perché Donatella e Silvio non sono usciti? Vorrei sapere quali altre coppie che fanno sesso continuo non sono uscite? Quali sono? Dici nel video dici che qui non c’è obiettività.

In seguito, nella discussione, sono intervenuti anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno affrontato le accuse mosse da Aurora Tropea. A questo punto, Gianni ha preso la parola pubblicamente e dichiarando:

Io quando faccio quella domanda è perché penso che fingano e li metto alla prova. Tu Aurora non fai altro che istigare ogni puntata.

A questo punto, la De Filippi ha sbugiardato Aurora richiedendo alla produzione di mostrare il filmato della puntata in cui aveva invitato la dama a lasciare il programma. Queste sono state le parole della conduttrice, con le quali ha posto fine alla discussione: