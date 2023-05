Uomini e Donne, Roberta Di Padua torna a parlare di Andrea Foriglio: ecco cosa ha dichiarato

Roberta Di Padua è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Nel corso di questi ultimi mesi la dama si è trovata spesso al centro dell’attenzione per le accese discussioni nate con la tronista Nicole Santinelli. In un’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’, Roberta ha rivelato se uscirebbe mai con Andrea Foriglio.

Qualche giorno fa Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’ dove ha rotto il silenzio su Roberta Di Padua. Nel dettaglio, al noto giornale l’osteopatia ha rivelato se uscirebbe mai con la Dama del Trono Over.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi 4 mesi di percorso e tutto quello che è successo, voglio soltanto godermi l’estate. Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai.

In seguito alle parole rilasciate dall’ex corteggiatore, Roberta Di Padua ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata al giornale del programma di Maria De Filippi.

Stando alle sue parole, la dama di Uomini e Donne ha confessato che non cercherebbe mai per prima l’ex corteggiatore dopo il due di picche che ha ricevuto da lui stesso. Nonostante ciò, Roberta ha rivelato che sarebbe disposta a dare una seconda possibilità ad Andrea Foriglio.

Queste sono state le sue parole: