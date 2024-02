Uomini e Donne, scontro social tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: cosa sta succedendo

È guerra social tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne: il motivo che ha scatenato la lite

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono più una coppia. La notizia della fine della storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, che nel 2020 ha portato alla nascita della piccola Bianca, è stata annunciata dall’ex dama tramite i suoi profili social. Nel corso delle ultime ore Sossio e Ursula si sono resi protagonisti di una serie di frecciatine che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

È guerra tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono resi protagonisti di una serie di botta e risposta social che sta facendo chiacchierare le moltissime pagine di gossip. Tutto è iniziato da un’Instagram Story condivisa da Ursula che avrebbe mandato Sossio su tutte le furie.

Nel dettaglio, l’ex dama di Uomini e Donne ha condiviso una storia che ritrae una torta con su una scritta che non sarebbe per niente piaciuta all’ex cavaliere. Lo stesso Sossio ha poi ricondiviso lo scatto accompagnato dalle seguenti parole:

Il peggio per me e mia figlia invece è appena iniziato. L’insensibilità non ha limiti. Orizzonti? Auguri.

Dopo le parole di Sossio non è tardata ad arrivare la risposta di Ursula che ha condiviso ancora un’Instagram Story e lanciando una vera e propria frecciatina al suo ex compagno. Queste sono state le parole dell’ex dama:

Come si fa con persone che soffrono di manie di persecuzione e vittimismo patologico?

Dopo le parole di Ursula, Sossio Aruta ha deciso di rimanere in silenzio e non commentare quanto scritto dalla sua ex compagna.

Solo qualche giorno l’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva rotto il silenzio e si era esposto in merito alla fine della storia con Ursula con queste parole: