Sossio Aruta rompe il silenzio dopo la fine della storia con Ursula Bennardo: “Momento tristissimo della mia vita”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi giorni. L’annuncio della fine della storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è stato un argomento trattato da moltissimi giornali di gossip e ancora oggi l’ex coppia si ritrova nell’occhio del ciclone per via di alcune dichiarazioni di Sossio che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Sossio Aruta ha deciso di rompere il silenzio e di parlare con i suoi followers dopo la fine della storia d’amore con Ursula Bennardo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un lungo sfogo dove ha svelato che la fine della relazione con Ursula non sarebbe dovuta ad un tradimento ma alcune incompatibilità caratteriali. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia. Ero e sono per la famiglia e per l’amore eterno. Un’incompatibilità caratteriale! Fedeltà e amore mai in discussione! Il mio silenzio è solo frutto di dolore e di sofferenza per un ennesimo fallimento evitabile!

E, continuando con il suo discorso, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Sbagliare è umano, litigare e mancarsi di rispetto può capitare ma saper chiedere scusa e perdonarsi a vicenda e fare pace è sinonimo di amore. Questione caratteriale e tutto finisce! È tutto così triste. E mia figlia non lo merita! La mia risposta ai tantissimi sms: “Perché?

Sossio Aruta commenta la fine della storia con Ursula Bennardo: ecco come ha reagito lei

Dopo lo sfogo a cui si è lasciato andare Sossio sul suo profilo Instagram, Ursula è rimasta in silenzio e ha deciso di non commentare quanto dichiarato dal suo ex compagno, nonché padre di sua figlia. Circa due settimane fa, l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia con queste parole: