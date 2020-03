Uomini e Donne si fermerà dal 23 di marzo a causa dell’allerta coronavirus Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi, dovrà bloccare per un po' la messa in onda: dal 23 marzo in poi a causa dell'allerta coronavirus

L’allerta coronavirus sta limitando molti dei programmi e della routine televisiva che siamo soliti vedere da molto tempo. In questo baratro di limiti e modifiche vediamo anche Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, il quale si fermerà dal 23 di marzo in poi.

Come previsto, in questi giorni non potranno andare avanti e registrazioni delle puntate di Uomini e Donne. Come sappiamo, infatti, questo programma prevede la presenza in studio di molte persone provenienti da diverse parti dell’Italia . Questo genere di programmi, però, non possono essere più messi in atto. Infatti, sappiamo come il Governo Italiano abbia imposto delle limitazioni agli spostamenti dellla popolazione: infatti, adesso ci si può spostare solo per motivi di estrema necessità e, già da un po’, sono stati limitati gli spostamenti tra comuni.

Per questo motivo, risulta impossibile registrare la trasmissione. Nelle ultime messe in onda, abbiamo potuto vedere come ci fossero in studio ancora delle persone, ma che già due partecipanti, Barbara De Santi e Rosario, siano stati messi in collegamento in quanto provenienti dalla Lombardia, provincia che già prima del blocco totale era stata isolata. Ora, dato il blocco esteso a tutta la Nazione, tutti i partecipanti sono impossibilitati agli spostamenti.

Vedremo, quindi, andare in onda in questi giorni, dal 16 marzo al 22 marzo, le ultime registrazioni. Si concentreranno principalmente sul Trono Classico, mentre l’ultima registrazione del Trono Over è andata in onda venerdì 13 marzo. Qualcosa, di conseguenza, dovrà sostituire l’assenza di Uomini e Donne dalla routine di Canale 5. Saranno mandati in onda alcuni lungometraggi scelti dalla direzione: Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore.

Non tutti i programmi di Maria De Filippi verranno, però, bloccati. Andrà sicuramente avanti la messa in onda di Amici 19. È già da un paio di serali, d’altronde, che si è notata l’assenza del solito pubblico, sempre secondo le norme anti-contagio. Ci sono cnhe altri programmi che sono stati sospesi per l’emergenza coronavirus.