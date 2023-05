Uomini e Donne, Soraia Ceruti blocca Matteo Ranieri sui social: il motivo

Luca Salatino e Soraia Ceruti sono stati senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Il gossip sulla fine della storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ha fatto molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa, interessando gli amanti del gossip.

Soraia Ceruti contro Matteo Ranieri. In queste ultime ore l’ex fidanzata di Luca Salatino si è resa protagonista di un gesto contro Matteo Ranieri che non è passato inosservato. Nel dettaglio, Soraia avrebbe deciso di bloccare l’ex tronista di Uomini e Donne su tutti i social. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

A lanciare l’indiscrezione su Soraia Ceruti e Matteo Ranieri è stato Amedeo Venza. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, l’ex fidanzata di Luca Salatino si sarebbe molto arrabbiata con Matteo Ranieri tanto da bloccarlo ovunque sui social.

Queste sono state le parole dell’esperto di gossip:

Soraia Ceruti ha bloccato Matteo Ranieri ovunque! L’ex tronista si sarebbe rivelato un falso amico nei suoi confronti voltandole più volte le spalle! Queste alcune indiscrezioni che la stessa Soraia avrebbe raccontato ad alcune persone e non si esclude che lo faccia anche pubblicamente.

Al momento, dunque, si tratta di una notizia non ancora confermata né smentita dalla diretta interessata. Stando alle parole di Amedeo Venza, Soraia potrebbe raccontare pubblicamente quanto successo da un momento all’altro, rivelando tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire gli l’ex protagonista di Uomini e Donne romperà il silenzio e si esporrà in merito alla lite scaturita con Matteo Ranieri. Nel frattempo, sembra essere tornato il sereno tra l’ex tronista e Luca Salatino. Ricordiamo che nei mesi scorsi i due ex tronista avevano discusso ed oggi tutto sembra essere ormai risolto.