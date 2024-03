Uomini e Donne sospeso, il programma non andrà in onda: il motivo

Brutte notizie per tutti i fedeli telespettatori di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore è infatti emersa l’indiscrezione secondo cui il programma prodotto e condotto da Maria De Filippi non verrà trasmesso nella giornata di domani, venerdì 22 marzo. Scopriamo insieme il motivo che ha spinto i vertici Mediaset a prendere questa decisione.

Uomini e Donne si ferma per un giorno: ecco perché e cosa andrà in onda al suo posto

Perché Uomini e Donne non andrà in onda venerdì 22 marzo? La risposta a questa domanda sta nel fatto che sabato 23 marzo inizia finalmente il serale di Amici di Maria De Filippi. Per questo motivo, dunque, venerdì 22 marzo al posto di Uomini e Donne andrà in onda uno speciale dedicato proprio al talent show.

Ma quando tornerà in onda uno dei programmi più amati d’Italia? I fedeli telespettatori di Uomini e Donne possono stare tranquilli, dal momento che potremmo sintonizzarci nuovamente su Canale 5 lunedì 25 marzo. Pare dunque che dovremmo aspettare ancora un po’ per vedere la scelta di Brando. Ricordiamo che il tronista, dopo un lungo percorso, ha fatto la sua scelta e ha deciso di uscire dal programma con Raffaella. Stando alle ultime anticipazioni, pare che il nuovo tronista del programma, Daniele, abbia deciso di far richiamare Beatriz proponendole di iniziare una conoscenza.